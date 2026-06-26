USA : la confiance des consommateurs s'améliore plus que prévu selon l'UMich

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a progressé plus que prévu au mois de juin. Il s'est installé à 49,5 points, là où les analystes l'attendait à 48,9 points, après 44,8 en mai.

A 49,5 points, il est à son plus haut niveau depuis le mois d'avril. Cette amélioration, liée en partie à la modération des prix de l'essence, a été observée dans toutes les catégories de revenus, de patrimoine et d'affiliation politique.



Selon le communiqué, "les anticipations concernant les conditions économiques au cours des cinq prochaines années ont bondi de 16%, les inquiétudes des consommateurs quant aux conséquences à long terme du conflit avec l'Iran semblant s'atténuer. Le moral des ménages reste toutefois à un niveau défavorable : il demeure 13% inférieur à celui de février 2026, avant le début du conflit avec l'Iran, et près de 20 % en dessous de son niveau d'il y a un an. Le coût de la vie reste au premier plan des préoccupations des consommateurs. Pour le troisième mois consécutif, plus de la moitié d'entre eux ont spontanément indiqué que la cherté des prix pèse sur leur situation financière personnelle".