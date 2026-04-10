USA : la confiance des consommateurs (UMich) au plus bas historique

Selon des données préliminaires, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé nettement plus que prévu. Pour avril, il s'est installé à 47,6 points, là où les analystes tablaient sur une baisse de 53,3 à 51,6 points. A 47,6 points, il est à un plus bas historique.



L'ampleur de cette baisse est due au fait que toutes les catégories démographiques (âge, revenu ou appartenance politique) ont enregistré un recul, tout comme chaque composante de l'indice. Les anticipations à un an concernant les conditions économiques ont chuté d'environ 20% et se situent désormais 6% en dessous du niveau d'avril dernier. L'évaluation des finances personnelles a reculé d'environ 11%, les consommateurs exprimant une nette hausse des inquiétudes liées à la cherté des prix et à la baisse de la valeur des actifs.