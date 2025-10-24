USA : la confiance des ménages recule en octobre (UMich)

La confiance du consommateur américain se dégrade ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan ('UMich') qui ressort à 53,6 en donnée définitive, à comparer à 55 en estimation préliminaire et à 55,1 pour septembre.



Cette dégradation en octobre par rapport au mois précédent résulte de baisses à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles (-1,8 point à 58,6) et de celui des attentes des ménages (-1,4 point à 50,3).



'L'inflation et les prix élevés restent au premier plan des préoccupations des consommateurs. Il y avait peu de preuves ce mois-ci que les ménages associent le shutdown à l'économie', commente Joanne Hsu, directrice des sondages.