USA : la confiance du consommateur s'est replié en août

La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est dégradée moins fortement que prévu en août, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board.



Son indice de confiance a reculé de 1,3 point à 97,4 ce mois-ci contre 98,7 le mois dernier, chiffre révisé en hausse par rapport à 97,2 en première estimation.



Les économistes interrogés l'attendaient en moyenne à 96,3.



'La confiance des consommateurs a légèrement reculé en août, mais elle est restée globalement stable, à un niveau proche de celui observé ces trois derniers mois', a souligné Stéphanie Guichard, économiste au ConfBoard.



Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle a baissé, de 1,6 point à 131,2, tout comme celle mesurant leurs anticipations qui s'est tassée de 1,2 point à 74,8, toujours en dessous du seuil des 80 points censé annoncer une récession en devenir.