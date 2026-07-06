USA : la croissance des services ralentit comme prévu (ISM)

Comme prévu, la croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a légèrement ralenti en juin, montre ce lundi la dernière enquête publiée par l'Institute for Supply Management (ISM).

L'indice ISM des services a reculé à 54 le mois dernier, contre 54,5 en mai, un chiffre parfaitement conforme aux attentes des économistes.



Le sous-indice des nouvelles commandes s'est replié à 55,1, à comparer avec 57,3 le mois précédent, mais celui mesurant l'emploi a rebondi à 51,2 après 47,9, témoignant de nouvelles embauches dans le secteur.



Autre composante très suivie dans le contexte de tensions inflationnistes actuelles, le sous-indice des prix payés par les entreprises a reflué à 67,7 contre 71,3 en mai, sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie consécutive au récent apaisement des tensions dans le Golfe.