USA : la croissance ralentit dans le privé en septembre selon S&P Global

La croissance du secteur privé a ralenti aux Etats-Unis en septembre, et ce pour le deuxième mois consécutif en raison d'un affaiblissement de la demande et de moindres embauches, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achat publiés ce mardi.



L'indice PMI 'flash' composite, qui regroupe les services et l'industrie manufacturière, a reculé à 53,6 ce mois-ci contre 54,6 au mois d'août.



L'indice PMI du secteur des services est ressorti à 53,9 en première estimation après un chiffre de 54,5 en août, tandis que celui mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière a reculé à 52, après 53 le mois dernier.



Pour mémoire, un indice supérieur à 50 points signale une expansion de l'activité.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global, souligne que le troisième trimestre qui se clôturera à la fin du mois s'annonce pour l'instant comme le meilleur trimestre de l'année pour les entreprises américaines.



Selon ses calculs, l'économie des Etats-Unis devrait ainsi croitre à un rythme annualisé de 2,2% sur la période allant de juillet à septembre.



L'analyste souligne néanmoins que la demande pour les biens comme pour les services commence à faiblir, ce qui rend plus difficile pour les entreprises d'augmenter leurs prix, même si les surtaxes douanières font grimper leurs coûts de production, un phénomène négatif pour leurs marges bénéficiaires mais encourageant en vue d'un possible ralentissement de l'inflation.