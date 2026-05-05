USA : le déficit commercial se creuse moins que redouté en mars

Au mois de mars, le déficit de la balance commerciale américaine s'est dégradé, mais moins que prévu. Il s'est établi à -60,30 milliards de dollars, contre -57,80 milliards de dollars en février (chiffre révisé de -57,30 milliards de dollars), et les analystes tablaient sur un chiffre plus important à -61 milliards de dollars.

Dans le détail, les exportations américaines se sont élevées à 320,9 milliards de dollars en mars, soit 6,2 milliards de plus qu'en février. Parallèlement, les importations de mars ont atteint 381,2 milliards de dollars, soit 8,7 milliards de plus qu'un mois plus tôt.



Ainsi, depuis le début de l'année, le déficit des biens et services a diminué de 211,2 milliards de dollars, soit un repli de 55% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur les trois premiers mois de l'année toujours, les exportations ont augmenté de 12%, à 100,2 milliards de dollars, alors que les importations ont diminué de 9,1%, à 111 milliards de dollars.