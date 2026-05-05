Dans le détail, les exportations américaines se sont élevées à 320,9 milliards de dollars en mars, soit 6,2 milliards de plus qu'en février. Parallèlement, les importations de mars ont atteint 381,2 milliards de dollars, soit 8,7 milliards de plus qu'un mois plus tôt.

Ainsi, depuis le début de l'année, le déficit des biens et services a diminué de 211,2 milliards de dollars, soit un repli de 55% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur les trois premiers mois de l'année toujours, les exportations ont augmenté de 12%, à 100,2 milliards de dollars, alors que les importations ont diminué de 9,1%, à 111 milliards de dollars.