USA : le déficit commercial se creuse moins que redouté en mars
Au mois de mars, le déficit de la balance commerciale américaine s'est dégradé, mais moins que prévu. Il s'est établi à -60,30 milliards de dollars, contre -57,80 milliards de dollars en février (chiffre révisé de -57,30 milliards de dollars), et les analystes tablaient sur un chiffre plus important à -61 milliards de dollars.
Publié le 05/05/2026 à 14:41
Ainsi, depuis le début de l'année, le déficit des biens et services a diminué de 211,2 milliards de dollars, soit un repli de 55% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur les trois premiers mois de l'année toujours, les exportations ont augmenté de 12%, à 100,2 milliards de dollars, alors que les importations ont diminué de 9,1%, à 111 milliards de dollars.