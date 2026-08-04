USA : le déficit commercial se réduit comme prévu en juin
Dévoilée par le Département du commerce, la balance commerciale des États-Unis a fait ressortir un déficit de 73,3 MdsUSD pour le mois de juin 2026, à peu près conforme au consensus, qui était de 73 MdsUSD, et en baisse par rapport aux 77,6 MdsUSD du mois précédent.
Par composante, la réduction du déficit global est surtout attribuable à un recul du déficit des biens de 3,9 MdsUSD, à 102,1 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est accru de 0,5 MdUSD pour s'établir à 28,8 MdsUSD.