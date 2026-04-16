USA : le nombre de nouvelles inscriptions au chômage ressort sous les attentes

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 207 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 6 avril, un chiffre en baisse de 11 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été abaissé de 219 000 à 218 000). Le nombre de nouveaux inscrits est inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 209 750, en hausse anecdotique de 500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 818 000 lors de la semaine au 30 mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 31 000, toujours par rapport à la semaine précédente.