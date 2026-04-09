USA : le PIB du quatrième trimestre plus faible que prévu

Au quatrième trimestre, le produit intérieur brut des Etats-Unis a progressé de 0,5% selon des données définitives, alors que les analystes espéraient une croissance un peu plus robuste à +0,7%. Sur les trois mois précédents, le PIB avait affiché une hausse impressionnante de 4,4%.



L'écart de 0,2 point sur la période d'octobre à décembre est principalement lié à une révision à la baisse de l'investissement. La croissance américaine a été soutenue par l'augmentation des dépenses de consommation notamment. Cette évolution a été en partie compensée par une baisse des dépenses publiques, et des exportations.