USA : le PMI Composite en ligne avec les prévisions en janvier

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,8 en janvier en ligne avec les attentes après 52, 7 en décembre. Le PMI pour les services est passé à 52,5 après 52,5 en décembre et un consensus de 52,9. Le PMI manufacturier est passé à 51,9 contre 51,8 et un consensus de 52.