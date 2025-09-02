USA : le PMI manufacturier repasse en zone d'expansion

Le secteur manufacturier américain s'est redressé vigoureusement en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 53 pour le mois écoulé, un plus haut depuis plus de trois ans, après 49,8 en juillet.



Après une brève incursion en dessous, l'indice est repassé au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).



Les conditions opérationnelles du secteur ont même connu leur plus forte amélioration depuis mai 2022, grâce à une poussée de la production, à une augmentation solide des nouvelles commandes et à la constitution de stocks.



Si les droits de douane ont de nouveau tiré de fortes hausses des prix et des charges d'intrants, l'emploi manufacturier a progressé de façon marquée dans un contexte d'amélioration de la confiance des fabricants pour leurs perspectives.



