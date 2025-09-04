USA : le secteur privé a créé moins d'emplois que prévu en août (ADP)

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 54.000 emplois en août, un chiffre inférieur aux attentes, à en croire l'enquête mensuelle publiée ce jeudi par ADP.



A titre de comparaison, les économistes s'attendaient en moyenne à environ 70.000 créations d'emplois le mois dernier dans le privé.



Le secteur ayant créé le plus de postes a été celui des loisirs et de l'hôtellerie (+50.000), suivi de la construction (+16.000) et des services professionnels (+15.000), tandis que celui du commerce/transports/services aux collectivités a été le plus destructeurs d'emplois avec 17.000 postes perdus.



Le nombre de créations d'emplois du mois de juillet a par ailleurs été révisé en légère hausse à 106.000 au lieu de 104.000 initialement annoncé.