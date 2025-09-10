USA : léger repli des prix producteurs en août

Le Département du Travail (DoL) fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis se sont tassés de 0,1% en données totales en août par rapport au mois précédent, mais ont augmenté de 0,3% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



L'administration américaine précise que ce léger recul des prix producteurs totaux d'un mois sur l'autre peut être attribué à un repli de 0,2% des prix des services, tandis que ceux des biens se sont accrus de 0,1%.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a nettement ralenti en données brutes le mois dernier, de 0,5 point à 2,6%, mais a légèrement accéléré en données sous-jacentes, de 0,1 point à 2,8%, sa plus forte hausse depuis mars dernier.