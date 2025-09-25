USA : léger repli des ventes de logements en août

Les reventes de logements ont reculé de 0,2% en août aux Etats-Unis, un repli à mettre tout particulièrement sur le compte du nord-est et du sud du pays, montrent des chiffres publiés jeudi par l'Association nationale des agents immobiliers (NAR).



Les ventes de logements anciens sont ressorties à quatre millions d'unités en rythme annualisé le mois dernier, un chiffre parfaitement en ligne avec le consensus après les 4,01 millions du mois de juillet.



'Les ventes de logements ont été atones au cours des dernières années en raison de taux hypothécaires élevés et d'une offre limitée', rappelle l'économiste de la NAR, Lawrence Yun.



'Mais les taux d'intérêt sont en train de baisser et de nouveaux biens arrivent sur le marché, ce qui devrait stimuler les ventes dans les mois à venir', ajoute-t-il.



Le prix médian des maisons en vente a par ailleurs continué d'augmenter pour atteindre 422.600 dollars en août, soit une hausse de 2% sur un an.



Il se situait encore autour de 360.000 dollars à la fin 2023.