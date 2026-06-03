USA : léger repli du PMI composite en mai

L'expansion du secteur privé américain a légèrement ralenti le mois dernier, au vu de l'indice PMI composite de S&P Global, qui est ressorti à 51,5, à comparer à 51,7 en avril, dans un contexte de hausse modérée des nouvelles commandes.

Pour rappel, c'est le seuil de 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus l'expansion de l'activité est forte.



"Des divergences sectorielles se sont révélées prévalentes, avec une expansion accélérée dans le secteur manufacturier partiellement compensée par une performance atone dans le secteur des services", met en avant S&P Global.



L'emploi a quant à lui chuté à son rythme le plus rapide depuis six ans, tandis que la confiance dans les perspectives économiques a atteint son plus bas niveau en 13 mois et que l'inflation a atteint son niveau le plus marqué depuis un an.