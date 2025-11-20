USA : léger repli hebdomadaire des nouvelles inscriptions au chômage

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 220 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 10 novembre, un chiffre en repli de 8000 par rapport à la semaine précédente.



Il s'agit de la première parution de cette statistique depuis le 1er octobre, en raison de l'interruption des crédits budgétaires du 1er octobre 2025 au 12 novembre 2025. Le Département précise à ce sujet qu'il n'y aura pas de publication des communiqués de presse relatifs aux demandes d'assurance chômage qui auraient dû paraître du 2 octobre 2025 au 13 novembre 2025.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224 250, en repli de 3000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 974 000 la semaine du 3 novembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en hausse de 28 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.