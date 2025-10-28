USA : légère baisse de la confiance du consommateur en octobre

La confiance du consommateur américain s'est légèrement dégradée au mois d'octobre, montre mardi l'enquête mensuelle publiée par le Conference Board.



L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale a reculé à 94,6 sur le mois qui s'achève, après un chiffre révisé à 95,6 pour le mois de septembre, alors que les économistes et analystes anticipaient un repli plus marqué, autour de 93,4.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est remonté à 129,3, soit une amélioration de 1,8 point d'un mois sur l'autre.



Celui de leurs anticipations a en revanche reculé de 2,9 points pour s'établir à 71,5, ressortant pour le neuvième mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, considéré par le CondBoard comme annonciateur d'un récession en devenir.