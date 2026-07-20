USA : légère baisse des indicateurs avancés du Conference Board en juin
Après une hausse de 0,1% en mai, l'indice composite des indicateurs avancés (LEI) du Conference Board pour les Etats-Unis a reculé de 0,2% en juin 2026, à 99,1, alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'un repli de l'ordre de 0,1%.
"Les dépenses de consommation s'essoufflent, mais le dynamisme de l'investissement des entreprises lié à l'IA devrait soutenir l'activité économique à mesure que l'inflation continue de s'améliorer", juge-t-elle néanmoins, ajoutant que le Conference Board a relevé sa prévision de croissance du PIB pour 2026, la portant de 1,8% à 1,9%.