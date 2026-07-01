Les dépenses de construction ont augmenté de 0,1% pour atteindre un montant annualisé de 2 210,2 milliards de dollars, a annoncé mercredi le Département du Commerce. Les économistes anticipaient une augmentation de 0,2% en mai.

Les dépenses dans le cadre de projets publics se sont accrus de 0,5%, grâce à la construction de nouvelle écoles (+0,6%) et autoroutes (+0,6%). A contrario, celles dans l'immobilier privé sont restées virtuellement inchangées en mai.