USA : les commandes à l'industrie sous les attentes en juin
Au mois de juin, les commandes à l'industrie américaine ont reculé de 0,3%, après un repli de 1,1% en mai. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.
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|Temps réel USA 20:40:27 04/08/2026
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