USA : les créations d'emploi supérieures aux attentes en avril

Selon le rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, l'économie américaine a créé 115 000 postes le mois dernier, loin des 62 000 attendus. Il s'agit toutefois d'un repli de 20 000 unités par rapport au mois de mars, où les créations s'étaient élevées à 185 000, chiffre révisé à la hausse de 178 000.

Dans le détail, le rapport explique que les secteurs qui ont le plus recrutés sont ceux de la santé, du transport, de l'entreposage, ainsi que le commerce de détail. A noter également que l'emploi fédéral a poursuivi son repli en avril (-9 000), et depuis le pic d'octobre 2024, il a diminué de 348 000 postes, soit une baisse de 11,5%.



En parallèle, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2%, là où les analystes tablaient sur une hausse un peu plus importante de 0,3%.



Quant au taux de chômage, il est resté stable, comme prévu, à 4,3%, pour un total de 7,4 millions de personnes sans emploi. Le nombre de personne au chômage depuis moins de cinq semaines a augmenté de 358 000 pour atteindre 2,5 millions en avril. Le nombre de chômeurs longue durée (27 semaines ou plus) est resté globalement stable à 1,8 million, représentant 25,3% de l'ensemble des chômeurs.