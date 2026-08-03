USA : les dépenses de construction sous les attentes
Les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en juin aux Etats-Unis après avoir été stables en mai. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%.
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|Temps réel USA 19:16:46 03/08/2026
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