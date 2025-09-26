USA : les dépenses des ménages restent solides, l'inflation 'PCE' en ligne

Les dépenses des ménages américains ont connu une croissance solide au mois d'août, tandis que le déflateur PCE est ressorti en ligne avec les attentes, ce qui pourrait apaiser à la fois les inquiétudes des investisseurs au sujet de l'évolution de l'inflation et de l'activité économique.



Les dépenses des ménages, qui génèrent plus des deux-tiers du PIB des Etats-Unis, ont augmenté de 0,6% le mois dernier, a annoncé vendredi le Département du Commerce, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,4%.



Les revenus des ménages ont quant à eux augmenté à un rythme plus modéré de 0,4% le mois dernier, là où le consensus visait 0,3%.



L'indice PCE des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation, a quant à lui progressé de 0,2% en août, conformément aux attentes.



Sur un an, sa hausse atteint 2,9%, comme au mois de juillet, un chiffre stable mais qui reste encore très supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.

