Les dépenses des ménages américains ont connu une croissance solide au mois d'août, tandis que le déflateur PCE est ressorti en ligne avec les attentes, ce qui pourrait apaiser à la fois les inquiétudes des investisseurs au sujet de l'évolution de l'inflation et de l'activité économique.
Les dépenses des ménages, qui génèrent plus des deux-tiers du PIB des Etats-Unis, ont augmenté de 0,6% le mois dernier, a annoncé vendredi le Département du Commerce, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,4%.
Les revenus des ménages ont quant à eux augmenté à un rythme plus modéré de 0,4% le mois dernier, là où le consensus visait 0,3%.
L'indice PCE des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation, a quant à lui progressé de 0,2% en août, conformément aux attentes.
Sur un an, sa hausse atteint 2,9%, comme au mois de juillet, un chiffre stable mais qui reste encore très supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.
