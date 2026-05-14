USA : les nouvelles inscriptions au chômage dépassent les attentes

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 211 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 4 mai, un chiffre en hausse de 12 000 par rapport au niveau de la semaine précédente, qui a été révisé à la baisse, passant de 200 000 à 199 000. Le nombre de nouveaux inscrits est supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 203 750 en hausse anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 782 000 lors de la semaine au 27 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 24 000, toujours par rapport à la semaine précédente.