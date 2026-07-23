USA : les nouvelles inscriptions au chômage largement sous les attentes

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 187 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 13 juillet, un chiffre en baisse de 22 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 208 000 à 209 000), un chiffre très inférieur au consensus qui tablait sur 212 000 nouvelles inscriptions.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 207 500, en baisse de 7 250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 796 000 lors de la semaine au 6 juillet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 2 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.