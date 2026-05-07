USA : les nouvelles inscriptions au chômage légèrement sous les attentes

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 200 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 27 avril, un chiffre en hausse de 10 000 par rapport au niveau de la semaine précédente, qui a été révisé à la hausse, passant de 189 000 à 190 000. Le nombre de nouveaux inscrits est inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 203 250 en baisse de 4 500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 766 000 lors de la semaine au 20 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 10 000, toujours par rapport à la semaine précédente.