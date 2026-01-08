USA : les nouvelles inscriptions au chômage légèrement supérieures aux attentes

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 8000 aux Etats-Unis lors de la semaine au 29 décembre, pour s'établir à 208 000 (un chiffre légèrement supérieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 205 000), a annoncé jeudi le Département du Travail. Le chiffre de la semaine précédente a en effet été révisé à la hausse, de 199 000 à 200 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 211 750, soit un repli de 7250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 914 000 lors de la semaine au 22 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 56 000, toujours par rapport à la semaine précédente.