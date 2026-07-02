USA : les nouvelles inscriptions au chômage ressortent en-deçà des attentes

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 215 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 22 juin, un chiffre en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 215 000 à 216 000), un niveau inférieur au consensus qui tablait sur 220 000 nouvelles inscriptions.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 222 000, en baisse de 2 500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 814 000 lors de la semaine au 15 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 2 000, toujours par rapport à la semaine précédente.