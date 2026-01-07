Le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,146 millions contre 7,449 en octobre, montre le dernier rapport "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail publié ce mercredi.

A titre de comparaison, le consensus des économistes l'attendaient autour de 7,60 millions.

Le nombre d'embauches a également ralenti pour atteindre 5,115 millions en novembre, contre 5,368 millions le mois précédent, un chiffre qui témoigne là encore du moindre dynamisme de l'emploi américain.