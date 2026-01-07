USA : les ouvertures de postes ont continué de ralentir en novembre (JOLTS)

Les ouvertures de postes des entreprises américaines ont poursuivi leur décélération au mois de novembre, tout comme le rythme de leurs embauches, une tendance qui confirme le ralentissement du marché du travail à l'oeuvre aux Etats-Unis depuis l'an dernier.

Le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,146 millions contre 7,449 en octobre, montre le dernier rapport "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail publié ce mercredi.



A titre de comparaison, le consensus des économistes l'attendaient autour de 7,60 millions.



Le nombre d'embauches a également ralenti pour atteindre 5,115 millions en novembre, contre 5,368 millions le mois précédent, un chiffre qui témoigne là encore du moindre dynamisme de l'emploi américain.