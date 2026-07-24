USA : les permis de construire supérieurs aux attentes en juin
1,374 million de permis de construire ont été enregistrés en juin en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,367 million, après 1,410 million en mai.
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