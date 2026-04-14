USA : les prix à la production augmentent moins que redouté

Au mois de mars, l'indice des prix à la production, une statistique qui mesure la variation des prix des biens vendus par les entreprises du secteur manufacturier et qui est une composante de l'inflation, a moins progressé que prévu. Il a augmenté de 0,5%, là où les analystes tablaient sur au moins deux fois plus (+1,1%). En rythme annuel, la hausse a atteint 4%, loin des attentes qui étaient situées à +4,6%.