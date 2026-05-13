USA : les prix à la production d'avril très nettement supérieurs aux attentes

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production, un indicateur clé de l'inflation surveillé par la Fed, a augmenté nettement plus que prévu en avril. Attendu en hausse de 0,5%, il a finalement progressé de 1,4%, après +0,7% en mars, chiffre révisé à la hausse de +0,5%. Il s'agit de la progression la plus importante depuis mars 2022 (+1,7%). En rythme annuel, la hausse est de 6%, loin des +4,9% espérés par les analystes, soit l'augmentation la plus importante depuis décembre 2022 (+6,4%).



Enfin, en données core, hors produits alimentaires et énergétiques, cet indice a connu une hausse de 1% le mois dernier, contre une prévision à seulement +0,3%.



Selon le Bureau of Labor Statistics, pour les services de demande finale, la hausse a été de 1,2%, tandis que pour les biens de demande finale elle a été de 2% et près de 75% de cette augmentation a été due au bond de 7,8% des prix de l'énergie.