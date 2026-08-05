USA : les stocks de pétrole augmentent contre toute attente

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont révélé une hausse des stocks de 2,479 millions de barils la semaine dernière, alors que les analystes attendaient un repli de 1,5 million de barils. Une semaine plus tôt, un net repli de 7,167 millions de barils avait été annoncé.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont reculé de 3,473 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé plus que prévu de 1,643 million de barils (contre -1,3 million attendu), toujours par rapport à la semaine précédente.