USA : les stocks de pétrole brut se contractent de 1,9 million de barils

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) indiquent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 422,9 millions de barils la semaine du 22 décembre, signalant une baisse de 1,9 million de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 5,8 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,5 millions de barils/jour.



