USA : les stocks de pétrole n'arrêtent plus de progresser
Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 3,1 millions de barils par rapport à la semaine précédente, alors qu'une baisse de 1 million d'unités était attendue. À 464,7 millions de barils, les stocks de brut américains sont environ 2% au-dessus de la moyenne des cinq dernières années pour cette période de l'année
Publié le 08/04/2026 à 16:56
L'EIA affirme que les raffineries ont continué de fonctionner à 92% de leur capacité opérationnelle durant la semaine précédente et produisent à une allure similaire au précédent compte rendu