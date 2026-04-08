Les stocks totaux d'essence ont diminué de 1,6 million de barils par rapport à la semaine précédente, mais restent 3% au-dessus de la moyenne quinquennale pour cette période. Les stocks d'essence finie ont augmenté, tandis que ceux des composants de mélange ont diminué.

L'EIA affirme que les raffineries ont continué de fonctionner à 92% de leur capacité opérationnelle durant la semaine précédente et produisent à une allure similaire au précédent compte rendu