USA : les stocks de pétrole n'arrêtent plus de progresser

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 3,1 millions de barils par rapport à la semaine précédente, alors qu'une baisse de 1 million d'unités était attendue. À 464,7 millions de barils, les stocks de brut américains sont environ 2% au-dessus de la moyenne des cinq dernières années pour cette période de l'année

Les stocks totaux d'essence ont diminué de 1,6 million de barils par rapport à la semaine précédente, mais restent 3% au-dessus de la moyenne quinquennale pour cette période. Les stocks d'essence finie ont augmenté, tandis que ceux des composants de mélange ont diminué.



L'EIA affirme que les raffineries ont continué de fonctionner à 92% de leur capacité opérationnelle durant la semaine précédente et produisent à une allure similaire au précédent compte rendu