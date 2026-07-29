USA : les stocks de pétrole reculent plus violemment que prévu

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 404,5 millions de barils lors de la semaine du 20 juillet, signalant une baisse importante de 7,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente. De leur côté, les analystes tablaient sur un repli plus modéré des stocks, de l'ordre de 2,5 millions de barils.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont progressé de 1,1 million de barils tandis que les stocks d'essence ont "légèrement augmenté" (contre -1,71 million attendu), toujours par rapport à la semaine précédente.



L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 97,2% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,9 millions de barils/jour.