USA : les stocks de pétrole repartent à la hausse et déjouent les attentes

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 411,7 millions de barils lors de la semaine du 13 juillet, signalant une hausse de 2 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient pourtant sur un repli des stocks de 1,25 million de barils.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont progressé de 1,4 million de barils tandis que les stocks d'essence ont progressé de 0,8 million de barils (contre - 1,54 million attendu), toujours par rapport à la semaine précédente.



L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 96,1% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,7 millions de barils/jour.