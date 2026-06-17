USA : les stocks des entreprises conformes aux attentes en avril

Conformément aux attentes des économistes, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, d'après le département du Commerce, après une hausse séquentielle de 1% en mars, révisée d'une estimation initiale de 0,9%.



De leur côté, les ventes des entreprises ont augmenté de 1,2% en avril aux États-Unis, après une progression de 2,2% le mois précédent. Les ventes ayant ainsi augmenté plus vite que les stocks, le ratio stocks sur ventes s'est tassé, passant de 1,32 en mars à 1,31 en avril.