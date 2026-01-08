USA : les stocks hebdomadaires de gaz naturel reculent plus qu'escompté

La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont reculé de 119 milliards de pieds cubes, contre une prévision à -109 milliards de pieds cubes et un repli précédemment de 38 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient inférieurs de 123 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 31 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 225 milliards de pieds cubes. À 3 256 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.