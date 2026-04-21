USA : les ventes au détail nettement supérieures aux attentes

Les ventes au détail américaines, un indicateur de premier plan sur les dépenses de consommation outre-Atlantique, pilier de la croissance, ont fait mieux que prévu en mars. Elles ont progressé de 1,7%, contre des attentes à +1,4% et après +0,7% (chiffre révisé à la hausse +0,6%) en février.



Hors automobiles, ces ventes au détail ont connu une progression de 1,9% le mois dernier, loin de la hausse de 1,4% qui était espérée. Là aussi, les données du mois de février ont été revues à la hausse de +0,5 à +0,7%.