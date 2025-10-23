USA : les ventes de logements anciens en hausse de 1,5% en septembre

Les ventes de logements anciens ont augmenté aux Etats-Unis en septembre dans un contexte d'assouplissement des taux d'intérêt qui favorise le secteur de l'immobilier.



La National Association of Realtors (NAR) a fait état jeudi d'une hausse de 1,5% des reventes de logements le mois dernier, à 4,06 millions en rythme annualisé, le dynamisme de l'activité dans le nord-est, le sud et l'ouest ayant plus que compensé le repli observé dans le Midwest.



Sur un an, ces ventes affichent même un gain de 4,1% alors que la Fed a repris le mois dernier ses baisses de taux.



Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une hausse de 14% en rythme annuel, ce qui signifie au rythme des ventes actuelles qu'il faudrait 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 4,2 mois il y a un an.



Le prix médian des biens, un indicateur également très suivi, a quant à lui signé un 27ème mois consécutif de hausse en progressant de 2,1% à 415.200 dollars.

