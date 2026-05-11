USA : les ventes de logements anciens quasiment en ligne avec les attentes
Publié le 11/05/2026 à 16:10 - Modifié le 11/05/2026 à 16:40
|Temps réel USA 17:12:50 11/05/2026
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|49 614,25 PTS
|+0,01 %
|+1,35 %
|+3,20 %
|16:27
|Wall Street sans élan, jauge la situation au Moyen-Orient
|AW
|16:10
|USA : les ventes de logements anciens quasiment en ligne avec les attentes
Publié le 11/05/2026 à 16:10 - Modifié le 11/05/2026 à 16:40
|16:27
|Wall Street sans élan, jauge la situation au Moyen-Orient
|AW
|16:10
|USA : les ventes de logements anciens quasiment en ligne avec les attentes
|15:48
|Wall Street ouvre sur une note prudente, les prix du pétrole remontent
|RE
|15:40
|Wall Street en recul, jauge la situation au Moyen-Orient
|AW
|15:39
|Wall Street recule à l'ouverture, l'impasse entre les États-Unis et l'Iran soutient le pétrole
|RE
|15:14
|ETF et contrats à terme sur actions en ordre dispersé avant l'ouverture, Trump rejette une proposition iranienne
|MT
|15:13
|Concentration boursière : une caractéristique structurelle, pas une anomalie, selon McGeever
|RE
|15:02
|Wall Street : léger repli des contrats à terme avant l'ouverture, Trump rejette la réponse de l'Iran, le pétrole grimpe
|MT
|14:31
|Wall Street sans direction claire
|13:56
|Wall Street : les contrats à terme stables avant l'ouverture, Trump rejette la réponse de l'Iran, le pétrole grimpe
|MT
|13:54
|EchoStar : perte d'abonnés TV plus marquée que prévu face au 'cord-cutting'
|RE
|13:45
|Wall Street vue en légère baisse, l'Europe pâtit de l'impasse au Moyen-Orient
|RE
|13:39
|Repli de Wall Street en préouverture : les USA rejettent la réponse de l'Iran au plan de paix ; l'inflation en ligne de mire
|MT
|13:15
|La hausse des cours du brut pèse sur Wall Street avant l'ouverture ; l'Asie finit en ordre dispersé, l'Europe recule
|MT
|13:02
|Wall Street : l'inflation et la géopolitique au premier plan face au ralentissement des résultats
|MT
Wall Street recule à l'ouverture, l'impasse entre les États-Unis et l'Iran soutient le pétrole
Le 11 mai 2026 à 15:39
Wall Street : léger repli des contrats à terme avant l'ouverture, Trump rejette la réponse de l'Iran, le pétrole grimpe
Wall Street : les contrats à terme stables avant l'ouverture, Trump rejette la réponse de l'Iran, le pétrole grimpe
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national