La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 207 500, en baisse de 3 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 785 000 lors de la semaine au 13 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 23 000, toujours par rapport à la semaine précédente.