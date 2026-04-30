USA : moins de nouvelles inscriptions au chômage que prévu

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 189 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 20 avril, un chiffre en baisse de 26 000 par rapport au niveau de la semaine précédente, qui a été révisé à la hausse, passant de 214 000 à 215 000. Le nombre de nouveaux inscrits est inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 207 500, en baisse de 3 500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 785 000 lors de la semaine au 13 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 23 000, toujours par rapport à la semaine précédente.