USA : net rebond de l'indice Empire State

Aux Etats-Unis, l'indice Empire State de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans cette région, a vivement rebondi en avril. Attendu en très légère amélioration de -0,20 à 0,30 point, il s'est finalement installé à 11 points, son plus haut niveau depuis novembre 2025.



Dans son communiqué de presse, la Fed de New York indique que "l'activité économique a augmenté modérément dans l'Etat de New York en avril". Dans le détail, les nouvelles commandes et les livraisons ont augmenté de significative. Les commandes en attente ont progressé et les délais de livraison se sont allongés, tandis que la disponibilité des approvisionnements s'est quelque peu dégradée. L'emploi s'est développé et la semaine de travail moyenne s'est allongée. Les entreprises restent optimistes quant à l'amélioration de la situation dans les mois à venir, bien que cet optimisme se soit modéré et que les projets de dépenses d'investissement se soient affaiblis.