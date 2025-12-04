Le Département du Travail annonce avoir enregistré 191 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 24 novembre, un chiffre en repli de 27 000 par rapport à la semaine précédente. Il s'agit du plus faible niveaux de nouvelles inscriptions depuis septembre 2022, précise le rapport.
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 214 750 en repli de 9500 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 939 000 la semaine du 17 novembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en baisse de 4000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.
USA : net repli des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
Publié le 04/12/2025 à 14:36
