USA : net repli des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 191 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 24 novembre, un chiffre en repli de 27 000 par rapport à la semaine précédente. Il s'agit du plus faible niveaux de nouvelles inscriptions depuis septembre 2022, précise le rapport.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 214 750 en repli de 9500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 939 000 la semaine du 17 novembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en baisse de 4000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.