USA : net repli des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 419,1 millions de barils lors de la semaine du 29 décembre, signalant une baisse de 3,8 million de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 5,6 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 7,7 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9 millions de barils/jour.