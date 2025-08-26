USA : nouveau repli des commandes de biens durables en juillet

Le Département du Commerce fait état d'une baisse de 2,8% des commandes américaines de biens durables en juillet par rapport au mois précédent, après un plongeon de 9,4% en juin (légèrement révisé de -9,3% en estimation initiale).



En excluant les transports, secteur particulièrement volatil et qui a connu une nouvelle chute de 9,7%, les commandes de biens durables ont néanmoins progressé de 1,1% le mois dernier. En dehors de la défense, elles ont diminué de 2,5%.



De leur côté, les livraisons de biens durables aux Etats-Unis se sont accrues de 1,4% le mois dernier, après une augmentation de 0,7% en juin. En particulier, les commandes de transports ont augmenté de 2,3%.



