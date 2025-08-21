USA : PMI composite estimé en petite hausse en août

La croissance dans le secteur privé américain accélère légèrement en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 55,4 en estimation flash pour le mois en cours, un plus haut de huit mois, après 55,1 observé en juillet.



L'indice se trouve ainsi bien conforté au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité globale, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).



'Les créations d'emplois ont atteint l'un de leurs rythmes de croissance les plus élevés des trois dernières années', pointe S&P Global, ajoutant toutefois que l'inflation des prix de vente a aussi atteint un plus haut de trois ans.



'La confiance des entreprises dans les perspectives s'est améliorée, mais est restée bien plus faible qu'en début d'année', ajoute-t-il, mettant en avant les inquiétudes au sujet des politiques gouvernementales, en particulier des droits de douane.