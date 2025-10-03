La croissance du secteur privé des Etats-Unis a ralenti modérément en septembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui est ressorti à 53,9 en donnée définitive, contre 54,6 au mois d'août.
Pour rappel, cet indice qui reflète la performance combinée de l'industrie manufacturière et du secteur des services, avait été annoncé en recul à 53,6 en estimation 'flash' la semaine dernière.
Il se rapproche ainsi moins qu'estimé initialement du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).
S&P Global précise notamment que l'emploi a à peine augmenté et que les pressions des coûts sont restées élevées, mais que la confiance dans les perspectives s'est améliorée de façon notable.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).
